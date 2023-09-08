Oyuncu Burcu Kara oğlunun hastalığını paylaştı

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci çocuğu Can'ı geçtiğimiz aralık ayında kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında oğlu Ali'nin bebeklik döneminde yaşadığı bir sağlık sorunu hakkında ilk kez açıklamada bulundu

"BEŞİNCİ AYINDA GÖZÜ NEREDEYSE KAPANDI"

Burcu Kara, "Size ne zamandır bahsetmek istediğim bir konu var. Hazır perşembe gecesi fırsat bulmuşken yazayım istedim. Ali'nin sol gözü iki aylıkken şişmeye başladı. Biz 'Bir bakalım' dedik, gözlemledik, 'Nazardır' dedik, 'Geçer' dedik. Sonra daha da büyüdü ve beşinci ayında gözü neredeyse kapandı. Bu süreçte biz tabii çok önemli bir bölge olduğu için, birden fazla doktorun fikrini almak istedik. İlk gittiğimiz doktor hafiften bir telaş yaptı. Karşı odadaki doktora da gidip konuştu. Biz de ister istemez bir 'Ne oluyor?' dedik" ifadelerini kullandı.