Oyuncu Çağrı Çıtanak: Büyüdüğüm apartman yıkıldı, annem de oradaydı!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminde oyuncu Çağrı Çıtanak’ın annesi de enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Hatay Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım çağrısı yaptı. Çıtanak, Twitter mesajında şunları yazdı:
"Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.
Annem oradaydı!
Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.
Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."