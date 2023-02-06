Oyuncu Çağrı Çıtanak: Büyüdüğüm apartman yıkıldı, annem de oradaydı!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminde oyuncu Çağrı Çıtanak’ın annesi de enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Hatay Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım çağrısı yaptı. Çıtanak, Twitter mesajında şunları yazdı:



"Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.



Annem oradaydı!



Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.



Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."

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