Oyuncu Çağrı Çıtanak: Büyüdüğüm apartman yıkıldı, annem de oradaydı!

Oyuncu Çağrı Çıtanak, Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetli deprem nedeniyle Hatay'daki annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi: Doğup büyüdüğüm apartman yıkıldı annem oradaydı!

Oyuncu Çağrı Çıtanak: Büyüdüğüm apartman yıkıldı, annem de oradaydı!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminde oyuncu Çağrı Çıtanak’ın annesi de enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş merkezli nedeniyle, Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım çağrısı yaptı. Çıtanak, Twitter mesajında şunları yazdı:
 
"Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.

Annem oradaydı!

Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.

Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."

Oyuncu Çağrı Çıtanak: Büyüdüğüm apartman yıkıldı, annem de oradaydı! - 1
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