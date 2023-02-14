Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi depremde kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Oyuncu Çağrı Çıtanak, Hatay'daki annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istemişti. Günlerdir annesi için sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan oyuncunun eşi Başak Gümülcinelioğlu, acı haberi verdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gümülcinelioğlu, “Annemizi kaybettik… Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım çağrısı yapmıştı:

"Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."