Oyuncu Cecilia Priego kanser sebebiyle hayatını kaybetti

"DÜNYADA PERDE SENİN İÇİN KAPANIYOR"

Priego'nun babası şarkıcı Freddy Priego, acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:



"Onu bana ödünç verdiğin için sana teşekkür ediyorum Tanrım. Onu sana geri veriyorum çünkü daha iyi bir yerde olacağından eminim. Bugün dünyada perde senin için kapanıyor ama eminiz ki varlığın ve mirasın daha da öteye gidecek. Artık aramızda olmayan büyükanne ve büyükbabaların, teyzelerin, amcaların, kuzenlerin ve arkadaşların için cennette tiyatro yaratma ve düzenleme projene devam edeceksin kızım..."