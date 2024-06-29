Oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında yapılan "öldü" haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Nalçakan hakkında yapılan sahte haberi sosyal medya hesabında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Yahu Allah, sizi ıslah etsin! İki tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."
Celil Nalçakan "Az evvel kız kardeşim aradı, kız hüngür hüngür ağlıyor. Kardeşimin bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Onu arayıp başın sağ olsun demişler. Ya da şöyle düşünelim; benim annem 76 yaşında onu aradı bir arkadaşı ve 'Oğlun ölmüş başın sağ olsun' dedi. O kadın duyduğu bu haberle Allah korusun bir şey oldu ona. Ben ne yapayım? Haydi söyleyin? Ne olur bunun bir çözümü olsun. Böyle bir şey değil bu bu kadar pis değil" dedi.
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