Oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında yapılan "öldü" haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Nalçakan hakkında yapılan sahte haberi sosyal medya hesabında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Allah, sizi ıslah etsin! İki tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."