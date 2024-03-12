Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz dünyaevine girdi

Poyraz Karayel dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cem Cücenoğlu, zayıflamak için mide ameliyatı olmuş ve büyük bir değişim yaşamıştı.

Ameliyattan sonra 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, müzisyen sevgilisi Asude Karayavuz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.