Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz dünyaevine girdi

Son dönemde verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşayan oyuncu Cem Cücenoğlu, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu.

Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz dünyaevine girdi

Poyraz Karayel dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cem Cücenoğlu, zayıflamak için mide ameliyatı olmuş ve büyük bir değişim yaşamıştı.

Ameliyattan sonra 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, müzisyen sevgilisi Asude Karayavuz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz dünyaevine girdi - 1

Nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, nikah sonrası aileleri ve yakın dostlarıyla gönüllerince eğlendi.

Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz dünyaevine girdi - 2

Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik teklif etmişti. Cücenoğlu, Karayavuz'un kendisine "evet" yanıtı verdiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

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