Oyuncu Colin Egglesfield'dan üzen haber: Üçüncü kez kansere yakalandı

"All My Children" ve "Melsore Place" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Colin Egglesfield , bir kez daha kansere yakalandığını açıkladı.

Colin Egglesfield, açıklamasında; "Önemli olan size dağıtılan el değil. Çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat" dedi.

"AĞRIM VAR AMA İLERLEME KAYDEDİYORUM"

"İyileşme sürecindeyim" diyen ünlü oyuncu, sözlerine "Tedavim her geçen gün daha iyi gidiyor. Daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum ve özellikle yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım" diye devam etti.

Daha önce iki kez kanseri yenen Colin Egglesfield, 2019’da kanserle mücadelesini anlatan "Agile Artist" adlı kitabı yazmıştı.