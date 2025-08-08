Oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler

Geçtiğimiz sezon Eşref Rüya adlı diziyle ekranlara dönen Demet Özdemir, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Yeni sezon öncesi bol bol dinlenen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Demet Özdemir son olarak, beyaz bornozuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.