Oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Özdemir, paylaştığı son karelerle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz sezon Eşref Rüya adlı diziyle ekranlara dönen , şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Yeni sezon öncesi bol bol dinlenen ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Demet Özdemir son olarak, beyaz bornozuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan , birkaç gün önce de bir derginin etkinliğine katılmıştı. Ünlü ismin elbisesi sosyal medyada gündem olmuştu.

