Oyuncu Deniz Uğur'dan çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği Reha Muhtar'ın suçlamalarına yanıt

Televizyoncu Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur, 'darp' iddiasıyla gündeme geldi. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.



İkilinin karşılıklı polemiğinin ardından Muhtar, sosyal medya hesabından Deniz Uğur'un öldürülen eski eşi İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşarak "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" dedi.



Muhtar, "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.



Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Uğur, Muhtar'ın "Daha fazla para alma" iddiası ve "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ithamına karşılık olarak "Tabii ki doğru değil. Kendimi çok kötü hissediyorum. Şu anda çok kötüyüm. Konuşacak halim yok. Sadece şunu söyleyebilirim; çocuklarımı korumak için her şeyi yapacağım" dedi.