Oyuncu Eda Ece'den gün batımı pozu

Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve şimdilerde bebeği Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu birlikteliğini 21 Haziran'da nikahla taçlandıran Eda Ece , uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Eda Ece, bu kez gün batımında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.