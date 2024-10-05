Oyuncu Eda Ece'den gün batımı pozu

4 Nisan 2024 tarihinde kızı Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, şimdilerde bebeğiyle ilgileniyor. Zaman zaman kızıyla karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu kez gün batımında verdiği pozu yayınladı.

Oyuncu Eda Ece'den gün batımı pozu

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu birlikteliğini 21 Haziran'da nikahla taçlandıran Eda Ece, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve şimdilerde bebeği Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Eda Ece'den gün batımı pozu - 1

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Eda Ece, bu kez gün batımında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Oyuncu Eda Ece'den gün batımı pozu - 2

"ANNEMLE OYUN SAATİ"

Öte yandan Eda Ece, birkaç hafta önce yüzünü göstermediği kızıyla oynadığı anları "Annemle oyun saati" notuyla paylaşmıştı.

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