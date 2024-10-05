Oyuncu Eda Ece'den gün batımı pozu
4 Nisan 2024 tarihinde kızı Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, şimdilerde bebeğiyle ilgileniyor. Zaman zaman kızıyla karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu kez gün batımında verdiği pozu yayınladı.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu birlikteliğini 21 Haziran'da nikahla taçlandıran Eda Ece, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve şimdilerde bebeği Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Eda Ece, bu kez gün batımında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"ANNEMLE OYUN SAATİ"
Öte yandan Eda Ece, birkaç hafta önce yüzünü göstermediği kızıyla oynadığı anları "Annemle oyun saati" notuyla paylaşmıştı.
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