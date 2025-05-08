Oyuncu Ege Kökenli'den yeni hamilelik pozları

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.

Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olmaya hazırlanıyor.

Heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, hamileliğini "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla duyurmuştu.