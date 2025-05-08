Oyuncu Ege Kökenli'den yeni hamilelik pozları
Lior Ahituv ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Ege Kökenli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, yeni hamilelik pozlarını paylaştı.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olmaya hazırlanıyor.
Heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, hamileliğini "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla duyurmuştu.
İlk kez anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli, karnı burnunda yeni bir fotoğrafını paylaştı. Mini pembe elbisesiyle poz veren ünlü ismin, büyüyen karnı dikkat çekti.
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