Oyuncu Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Elçin Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Oyuncu Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt

Son olarak Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaşan , bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından da zaman zaman paylaşım yapan Sangu, hayranlarını meraklandırdı. Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna cevap verdi.

Oyuncu Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt - 1

"OYUN OYNUYORUM"

38 yaşındaki oyuncu, şu sıralar oyun oynamakla meşgul olduğunu belirtti. Bunun üzerine "Bu gerçek değil, değil mi?", "Çok şaşırdım" gibi yorumlar alan Sangu, yeni bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt - 2

"CANIM NASIL İSTERSE ÖYLE"

Ünlü oyuncu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." ifadelerini kullandı.

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