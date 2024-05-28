Oyuncu Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt

Son olarak Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaşan Elçin Sangu, bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor.
Sosyal medya hesabından da zaman zaman paylaşım yapan Sangu, hayranlarını meraklandırdı. Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna cevap verdi.
"OYUN OYNUYORUM"
38 yaşındaki oyuncu, şu sıralar oyun oynamakla meşgul olduğunu belirtti. Bunun üzerine "Bu gerçek değil, değil mi?", "Çok şaşırdım" gibi yorumlar alan Sangu, yeni bir paylaşım yaptı.
"CANIM NASIL İSTERSE ÖYLE"
Ünlü oyuncu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." ifadelerini kullandı.
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