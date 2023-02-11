Oyuncu Emel Atıcı ve kızı depremde yaşamını yitirdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran oyuncu Emel Atıcı, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdi. Dizinin yapımcı şirketi Tims&B, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Aynı diziden rol arkadaşı olan oyuncu Yeliz Doğramacılar, "O kadar üzgünüm ki... Seni kurtarmaya gücüm yetmedi. Mekanın cennet olsun. Üşümeyi sevmezdin... Umarım o betonların altında üşümedin" ifadelerini kullandı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek ise sosyal medyada ''Çok üzgünüm, çok... Herkes için her şey için. Başımız sağ olsun" dedi.