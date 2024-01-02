Oyuncu Emre Karayel'in anne acısı

Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Emre Karayel'in anne acısı

 "Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel'in annesi Türkan Onat yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Oyuncu Emre Karayel'in anne acısı - 1

"MEKANIN CENNET OLSUN ANACIĞIM"

51 yaşındaki Emre Karayel, paylaşımına şu notu düştü:

"Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin."

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...