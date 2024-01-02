Oyuncu Emre Karayel'in anne acısı

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel'in annesi Türkan Onat yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu.
"MEKANIN CENNET OLSUN ANACIĞIM"
51 yaşındaki Emre Karayel, paylaşımına şu notu düştü:
"Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin."
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