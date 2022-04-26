Oyuncu Emre Kınay'ın hapis istemiyle yargılandığı davada karar

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Kınay ile Baha Toygar katılmadı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak "hakaret" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Toygar için haksız tahrik olarak nitelendirilebilecek eyleme rastlanmadığı belirtilerek "Hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.



Şikayetçi Mustafa Ağdağ'ın avukatları, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanıkların cezalandırılmasını istedi.



KINAY'IN AVUKATI: İTİBAR SUİKASTI YAPILMIŞTIR



Mütalaaya katıldıklarını belirten sanık Kınay'ın avukatı ise "Bir itibar suikastı yapılmıştır. Maksatlı haber yapılmaya çalışılmıştır. Yaşanan nezaketsiz, kaba ve nahoş bir harekettir. Ancak karşılıklıdır. Bir olay yaratılmaya çalışılmıştır. Haber alma hakkı için güncel haber olmalıdır. Üstelik etik değerler de çiğnenmiştir. Lehe hükümler uygulansın, haksız tahrik indirimi değil, ceza verilmesin" diye konuştu. Diğer sanık Baha Toygar'ın avukatı da müvekkilinin kimseyle muhatap olmadan olay yerinden ayrıldığını iddia ederek beraatini talep etti.



Mahkeme, sözlerinin özellikle kışkırtma neticesi gerçekleşen haksız bir fille tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Baha Toygar ise "Hakaret" suçunu işlediği sübuta erdiği gerekçesiyle bin 740 TL adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

