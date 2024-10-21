Oyuncu Ergül Miray Şahin dünyaevine girdi

"ÇOK HUZURLUYUM"



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 35 yaşındaki oyuncu Ergül Miray Şahin de evet demeden önce “Ancak aşık olanların anlayabileceği şeyler… Çok huzurluyum” dedi.



Nikahın ardından Ergül Miray Şahin-Ertuğrul Ayyıldız çifti, ailesi ve sevdikleriyle dans etti.