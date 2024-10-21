Oyuncu Ergül Miray Şahin dünyaevine girdi

Daha önce "Ateş Kuşları", "Dayı" gibi birçok projede yer alan oyuncu Ergül Miray Şahin, nişanlısı Ertuğrul Ayyıldız ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Ergül Miray Şahin dünyaevine girdi

Son olarak "Ateş Kuşları" adlı dizide "Sare" karakterine hayat veren Ergül Miray Şahin, hayatını Ertuğrul Ayyıldız’la birleştirdi. Çiftin, nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kıydı.

Oyuncu Ergül Miray Şahin dünyaevine girdi - 1

"ÇOK HUZURLUYUM"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 35 yaşındaki oyuncu Ergül Miray Şahin de evet demeden önce “Ancak aşık olanların anlayabileceği şeyler… Çok huzurluyum” dedi.

Nikahın ardından Ergül Miray Şahin-Ertuğrul Ayyıldız çifti, ailesi ve sevdikleriyle dans etti.

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