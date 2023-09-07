Oyuncu Esra Dermancıoğlu estetik yaptıranları ti'ye aldı

"BEDAVAYA ESTETİK YAPTI"



Çorapla yüzünü gerdirerek video çeken oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Tanju Babacan bana bedavaya estetik yaptı. Canım dostum çok güzel oldu" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör N-Life (@ntvnlife)'in paylaştığı bir gönderi Dermancıoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Filiz Akın, ünlü ismin paylaşıma "Ne alem kadınsın Esra, harikasın" yorumunu yaparken Begüm Öner, Dolunay Soysert, Demet Evgar ve Seda Sedan'dan kahkaha emojileri koydu.