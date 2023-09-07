Oyuncu Esra Dermancıoğlu estetik yaptıranları ti'ye aldı

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki "Mukaddes" rolüyle şöhreti yakalayan ve ardından birçok projede boy gösteren Esra Dermancıoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu, son paylaşımında estetik yaptıran meslektaşlarını ti'ye aldı.Modacı Tanju Babacan ile bir araya gelen Esra Dermancıoğlu, yüzüne çorap geçirtti.
"BEDAVAYA ESTETİK YAPTI"
Çorapla yüzünü gerdirerek video çeken oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Tanju Babacan bana bedavaya estetik yaptı. Canım dostum çok güzel oldu" notunu düştü.
Dermancıoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Filiz Akın, ünlü ismin paylaşıma "Ne alem kadınsın Esra, harikasın" yorumunu yaparken Begüm Öner, Dolunay Soysert, Demet Evgar ve Seda Sedan'dan kahkaha emojileri koydu.
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