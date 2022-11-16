Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Psikiyatrlardan yardım istiyorum

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı açıklamada, Tükenmişlik Sendromu’na yakalandığını duyurdu.



Ünlü oyuncu, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum" diye konuştu.



Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl ise "ürtiker" hastalığına yakalandığını söylemişti.



Dermancıoğlu, geçen haftalarda konuk olduğu bir programda zaman zaman depresif anlar yaşasa da eğlenceli bir insan olduğunu söylemiş ve "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" demişti.



Daha önce Meryem Uzerli de 2013 yılında ‘tükenmişlik sendromu’ hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Uzerli, rol aldığı diziden ayrılıp Almanya’ya dönmüştü.