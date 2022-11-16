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Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Psikiyatrlardan yardım istiyorum

Daha önce ürtiker hastası olduğunu duyuran oyuncu Esra Dermancıoğlu bu kez ‘tükenmişlik sendromu’ yaşadığını açıkladı. Dermancıoğlu, “Psikiyatrlardan yardım istiyorum” diye takipçilerine seslendi.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Psikiyatrlardan yardım istiyorum

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı açıklamada, Tükenmişlik Sendromu’na yakalandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum" diye konuştu.

Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl ise "ürtiker" hastalığına yakalandığını söylemişti.

Dermancıoğlu, geçen haftalarda konuk olduğu bir programda zaman zaman depresif anlar yaşasa da eğlenceli bir insan olduğunu söylemiş ve "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" demişti.

Daha önce Meryem Uzerli de 2013 yılında ‘tükenmişlik sendromu’ hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Uzerli, rol aldığı diziden ayrılıp Almanya’ya dönmüştü.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Psikiyatrlardan yardım istiyorum - 1

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