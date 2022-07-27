Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan takipçilerine estetik önerisi

Sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu kez Instagram hesabından yüzüne fön makinesi tuttuğu videoyu paylaştı.

Takipçilerine espirili bir dille öneri de bulunan Dermancıoğlu, "Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz" sözlerini dile getirdi.

SEDA SAYAN'DAN YORUM



Refia (19) adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Yorum yapanlardan biri de yaptırdığı estetik operasyonlarla çok konuşulan Seda Sayan'dı. Sayan, Dermancıoğlu’nun paylaşımına "Seviyorum seni" yorumunu yaptı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN PAYLAŞIMI

