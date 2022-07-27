Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan takipçilerine estetik önerisi

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes Ketenci rolüyle dikkatleri üzerine çeken son olarak ise Star'da yayınlanan Kaderimin Oyunu'nda rol alan Esra Dermancıoğlu yüzüne fön makinesi tuttuğu videoyu yayınlayarak, "Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz" diyerek espirili bir dille takipçilerine seslendi.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan takipçilerine estetik önerisi

Haberler 27.07.2022 - 15:17

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Esra Dermancıoğlu eleştirilere yanıt verdi: Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum

Esra Dermancıoğlu eleştirilere yanıt verdi: Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum

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Sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu kez Instagram hesabından yüzüne fön makinesi tuttuğu videoyu paylaştı.

Takipçilerine espirili bir dille öneri de bulunan Dermancıoğlu, "Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz" sözlerini dile getirdi.

SEDA SAYAN'DAN YORUM

Refia (19) adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Yorum yapanlardan biri de yaptırdığı estetik operasyonlarla çok konuşulan Seda Sayan'dı. Sayan, Dermancıoğlu’nun paylaşımına "Seviyorum seni" yorumunu yaptı.

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