Oyuncu Ezgi Şenler'in düğününden yeni kareler

Ezgi Şenler ile çocukluk aşkı Ömer Gürgen, birkaç hafta önce evlendi. Ünlü isim, düğünden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.

Son olarak Üvey Anne dizisinde rol alan , bir süredir aşk yaşadığı Ömer Gürgen'le 29 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.

Beykoz'da görkemli bir törenle mutluluğa "evet" diyen çifti, aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı.

19 sene sonra karşılaşıp aşk yaşadığı Gürgen'le evlenen , düğünden yeni kareleri paylaştı.

32 yaşındaki , paylaşımına "Anları anılara dönüştürmek" notunu düştü.

Daha önce Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi projelerde rol alan ünlü oyuncunun düğün fotoğrafları büyük ilgi gördü.

