Oyuncu Giray Altınok baba oluyor

"Güldür Güldür" ile tanındıktan sonra "Prens" dizisiyle çıkış yakalayan Giray Altınok, baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş hamile olduğunu açıkladı.

Oyuncu Giray Altınok baba oluyor

Senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazıp, başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.

BEBEK GELİYOR

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile hamile olduğunu açıkladı.

Oyuncu Giray Altınok baba oluyor - 1

"6.5 AYLIK GÖBEK VE BEN"

Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımına "Bu fotoğraflar konmadan olmuyormuş. Mutlu bayramlar dileriz 6.5 aylık göbek ve ben" notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Giray Altınok ise "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" şeklinde yorum yaptı.

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Empati'ye konuk olan Giray Altınok: İşini iyi yapma tutkusu olan biriyim

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