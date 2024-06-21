Oyuncu Giray Altınok baba oluyor

Senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazıp, başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.

BEBEK GELİYOR

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile hamile olduğunu açıkladı.