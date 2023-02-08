Oyuncu Gizem Güven: Enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Depremin ardından duygularını dile getiren oyuncu Gizem Güven duygusal bir paylaşımda bulundu. 1999 Gölcük Depremi'nde ailesiyle birlikte enkazdan kurtulan Güven, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…"

