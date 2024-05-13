Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu

Son olarak Kerem Bürsin'le "Ya Çok Seversen" adlı dizide başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan , hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞIM VE MENİSKÜSÜM YIRTILDI"



Ardından açıklama yapan ünlü isim, "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.