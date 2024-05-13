Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu

Son olarak Kerem Bürsin'le "Ya Çok Seversen" adlı dizide başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Ünlü oyuncu, hasta yatağındaki bir fotoğrafını "Anne gözü, anne yüreği" notuyla paylaştı.
"ÖN ÇAPRAZ BAĞIM VE MENİSKÜSÜM YIRTILDI"
Ardından açıklama yapan ünlü isim, "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
2000 yılında dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, "Gülperi" dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından "Aşk Ağlatır" adlı dizide rol alan ünlü isim, "Son Yaz"daki performansıyla şöhreti yakaladı.
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