Oyuncu Hakan Yılmaz'ın baba acısı

Birçok dizi ve filmde rol alan Hakan Yılmaz, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Necdet Yılmaz, bu sabah hayatını kaybetti.
Hakan Yılmaz, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Bodrum Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktır. Yılmaz Ailesi" ifadelerini kullandı.
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