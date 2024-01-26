Oyuncu Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti

Saçlarını kızıla boyatarak tarz değişikliğine giden ünlü oyuncu Hande Erçel, eski saçlarına geri döndü.

Oyuncu Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti

Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan , geçtiğimiz haftalarda saçlarını kızıla boyatarak uzun süre gündem olmuştu. Erçel'in yeni tarzı kimilerinin beğenisi kazanırken kimileri oyuncunun doğal halinin ona daha çok yakıştığını belirtmişti.

Oyuncu Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti - 1

Oyuncu Instagram hesabındaki son paylaşımıyla eski saç rengine kavuştuğunu duyurdu.

Oyuncu Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti - 2

"BİRAZ BENİ SALIN"

Öte yandan Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu. Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" dedi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteliği hakkında konuştu. Oyuncu evlilik haberleri hakkında “Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor" dedi.

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