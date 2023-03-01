Oyuncu Helin Kandemir'in baba acısı

Helin Kandemir’in bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir hayatını kaybetti. Genç oyuncu, dün babasını son yolculuğuna uğurladı.

Oyuncu Helin Kandemir'in baba acısı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Helin Kandemir'in lösemi tedavisi gören babası Murat Kandemir (47) vefat etti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü isim, dün Zincirlikuyu Camii'nde babası Murat Kandemir’i son yolculuğuna uğurladı. Helin Kandemir, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

Murat Kandemir’in naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Helin Kandemir'in baba acısı - 1

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Burak Can, Hafsanur Sancaktutan, Alper Atak ve Yiğit Koçak gibi çok sayıda oyuncu, zor gününde arkadaşları Kandemir'i yalnız bırakmadı.

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