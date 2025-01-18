Oyuncu Hüseyin Avni Danyal'ın anne acısı
Son olarak Kötü Kan adlı dizide izleyici karşısına çıkan Hüseyin Avni Danyal annesini kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Şimdilerde Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hüseyin Avni Danyal, anne acısıyla sarsıldı.
Hüseyin Avni Danyal'ın annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Annem Aysel Danyal’ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir."
"GÜZEL KALPLİM"
Hüseyin Avni Danyal‘ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal da kayınvalidesiyle fotoğrafını “Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim” notuyla paylaştı.
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