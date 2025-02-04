Oyuncu İlker Aksum baba oldu: Bebeğinin adını açıkladı
Son dönemde Siyah Kalp dizisiyle adından söz ettiren İlker Aksum baba oldu.
2023 yılında dünyaevine giren ve bebek bekleyen oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu müjdeli haberi sosyal medyada verdi.
İlk kez babalık heyecanı yaşayan Aksum, bir kız çocuk sahibi oldu.
Oyuncu, kızının adının "Lila" olduğunu açıkladı.
53 yaşındaki oyuncu, "Lilamızı kucağımıza aldık. Dualarınızla" notuyla bebeğinin ilk karesini paylaştı.
Aksum çifti kızları Lila ile poz verdi.
Aksum, baba olacağını "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” sözleriyle duyurmuştu.
İki yıldır aşk yaşayan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, 2023 yılının haziran ayında Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
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