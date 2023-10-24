Oyuncu İlker Aksum baba oluyor

İki yıldır aşk yaşayan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, geçtiğimiz haziran ayında Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Ekmekçioğlu ile Aksum'u, mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmamıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Aksum, baba olacağını duyurdu.
"EŞİM İKİ AYLIK HAMİLE"
Ünlü oyuncu, Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” dedi.
Projelerinden de bahseden İlker Aksum, “Seneye hem film hem dizi var. Ortalığı kasıp kavuracağım” şeklinde konuştu.
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