Oyuncu İlker Aksum baba oluyor

Mutlu birliktelikleri devam eden çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Aksum, baba olacağını duyurdu.



"EŞİM İKİ AYLIK HAMİLE"

Ünlü oyuncu, Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” dedi.



Projelerinden de bahseden İlker Aksum, “Seneye hem film hem dizi var. Ortalığı kasıp kavuracağım” şeklinde konuştu.