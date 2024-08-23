Oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İki yıldır aşk yaşayan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, 2023 yılının haziran ayında Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Ekmekçioğlu ile Aksum'u, mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmamıştı.
Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten İlker Aksum, Anamur’da kümeste çektiği esprili bir videoyla takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sormuştu.
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin bir kızı olacak.
"EVLADIMIZ OLACAK"
Öte yandan İlker Aksum, baba olacağını "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” sözleriyle duyurmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin