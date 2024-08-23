Oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İki yıldır aşk yaşayan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, 2023 yılının haziran ayında Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Ekmekçioğlu ile Aksum'u, mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmamıştı.

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten İlker Aksum, Anamur’da kümeste çektiği esprili bir videoyla takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sormuştu.