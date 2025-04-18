Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjde: Anne oluyor

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.



Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.

