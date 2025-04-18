Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjde: Anne oluyor
Geçtiğimiz aylarda işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu anne olacağı iddia edildi.
"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.
Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.
3 AYLIK HAMİLE İDDİASI
Ural Kaspar ile hayatını birleştiren oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü oyuncu, annelik heyecanı yaşıyor ve 3 aylık hamile.
Müjdeli haberi ilk olarak yakın çevresiyle paylaştığı öne sürülen Helvacıoğlu, bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.
Henüz bebeğin cinsiyetinin belli olmadığı belirtilen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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