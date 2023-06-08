Oyuncu Jay Johnston 6 Ocak Kongre baskınından tutuklandı

"Bob’s Burgers" ve "Arrested Development" dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Jay Johnston, iki yıl önce 6 Ocak'ta Washington'daki Kongre Binası baskınına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.
NBC'nin haberine göre, dün California'da tutuklanan 54 yaşındaki aktör, bazı kabahat suçlarının yanı sıra sivil kargaşa sırasında kolluk kuvvetlerini ağır şekilde engellemekle suçlandı.
Johnston'ın kimliği, viral hale gelen isyancıların fotoğraflarının internette yayılmasıyla tespit edildi. Baskına katıldığı belirlenen oyuncu, 2021'de yer aldığı diziden kovuldu. Johnston, "Bob’s Burgers" adlı animasyon komedisinde Jimmy Pesto Sr. karakterini seslendiriyordu.
Mahkeme belgelerine göre, Kongre Binası'nda "isyancıların yüzlerine su dökerek en az üç diğer isyana yardım ettiği" iddiası yer aldı. Johnston'ın ayrıca çalıntı bir ABD Kongre Binası polis kalkanı kullandığı da bildirildi.
Bundan 2 sene önce Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.
Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.
6 OCAK 2021'DE NE OLMUŞTU?
6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre'nin başkan seçilen Joe Biden'in zaferini reddetme talebini desteklemek için Washington'da toplandı.
İlk başta protestocular, Ellipse'de katılımcıların Trump ve Rudy Giuliani'nin konuşmalarını dinlediği planlanan bir etkinlik olan "Save America" mitingi için toplandı. Konuşmalar bitmeden önce bir grup protestocu Kongre'ye yürüdü ve binaya baskın düzenledi. Kongre o sırada oturumdaydı, Teksas'tan Senatör Ted Cruz ve Arizona'nın dördüncü kongre bölgesinden Kongre üyesi Paul Gosar'ın Arizona'nın oy sayımına itiraz etmelerinin ardından, Seçim Kurulunun oy sayımını yürüttü ve tartıştı. ABD Kongre kompleksindeki birkaç bina tahliye edildi ve protestocular, Ulusal Heykel Salonu da dahil olmak üzere Amerikan Kongre Binasına girmek için güvenliği aştı. Kongre kompleksindeki tüm binalar daha sonra kilitlendi. Meclis odalarının kapılarında silahlı kişiler olduğu bildirildi ve Kongre binası içinde bir kişinin vurulduğu bildirildi.
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