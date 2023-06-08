Oyuncu Jay Johnston 6 Ocak Kongre baskınından tutuklandı

6 OCAK 2021'DE NE OLMUŞTU?

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre'nin başkan seçilen Joe Biden'in zaferini reddetme talebini desteklemek için Washington'da toplandı.

İlk başta protestocular, Ellipse'de katılımcıların Trump ve Rudy Giuliani'nin konuşmalarını dinlediği planlanan bir etkinlik olan "Save America" mitingi için toplandı. Konuşmalar bitmeden önce bir grup protestocu Kongre'ye yürüdü ve binaya baskın düzenledi. Kongre o sırada oturumdaydı, Teksas'tan Senatör Ted Cruz ve Arizona'nın dördüncü kongre bölgesinden Kongre üyesi Paul Gosar'ın Arizona'nın oy sayımına itiraz etmelerinin ardından, Seçim Kurulunun oy sayımını yürüttü ve tartıştı. ABD Kongre kompleksindeki birkaç bina tahliye edildi ve protestocular, Ulusal Heykel Salonu da dahil olmak üzere Amerikan Kongre Binasına girmek için güvenliği aştı. Kongre kompleksindeki tüm binalar daha sonra kilitlendi. Meclis odalarının kapılarında silahlı kişiler olduğu bildirildi ve Kongre binası içinde bir kişinin vurulduğu bildirildi.