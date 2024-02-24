Oyuncu Judith Godrech sektördeki cinsel saldırı iddialarını ödül törenine taşıdı

ABD yapımı Demir Maskeli Adam filminde Leonardo DiCaprio ile yardımcı rolde oynayan ünlü Fransız aktris Judith Godreche (51), yönetmenler Benoit Jacquot and Jacques Doillon hakkında henüz 14 yaşındayken başlayan kendisine yönelik cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getirmiş ve yönetmenleri suçlamıştı.
Godreche, daha sonra iddialarını yargıya taşımış Fransız savcı iddiaların Paris'teki Çocuk Koruma Tugayı'na iletildiğini duyurmuştu. Fransız sinemasının prestijli ödül töreni Cesars Film Ödülleri’nde dün akşam konuşan Judith Godreche, film sektöründeki cinsel tacizle ilgili sektör çalışanlarını sessizliklerini bozmaya çağırdı.
Godreche dün akşamki konuşmasında “Bir süredir bu haber ortalıkta dolaşıyor; idealleştirilmiş babalarımızın imajı paramparça oldu, güç sarsılıyor gibi görünüyor. Gerçeğin gözünün içine bakabilmemiz, sorumluluk alabilmemiz, sorgulanan bir dünyanın aktörleri olabilmemiz mümkün mü?” ifadelerini kullandı. Godreche, sessizliğini 30 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek “Bu kadar sevdiğimiz, bizi birbirimize bağlayan bu sanatın, genç kızların kaçakçılığına kılıf olarak kullanılmasına neden izin verelim? Bu sizin elinizde” dedi.
"ME TOO" HAREKETİ
ABD’de 2017 yılında Hollywood yönetmeni ve prodüktörü Harvey Weinstein'ın cinsel taciz ve saldırıyla suçlanması, daha sonra mahkum edilmesiyle başlayan ‘Me Too’ (Ben de) hareketi, tüm dünyaya yayılmış ve birçok ünlü aktrisin Weinstein'ın mağduru olduğu ortaya çıkmıştı.
CESAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Fransa'da düzenlenen Cesar Ödülleri dün gece Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen ödüllerde Justine Triet imzalı Bir Düşüşün Anatomisi filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Oppenheimer yönetmeni Christopher Nolan ise Onur ödülüne layık görüldü.
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