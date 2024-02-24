Oyuncu Judith Godrech sektördeki cinsel saldırı iddialarını ödül törenine taşıdı

"ME TOO" HAREKETİ



ABD’de 2017 yılında Hollywood yönetmeni ve prodüktörü Harvey Weinstein'ın cinsel taciz ve saldırıyla suçlanması, daha sonra mahkum edilmesiyle başlayan ‘Me Too’ (Ben de) hareketi, tüm dünyaya yayılmış ve birçok ünlü aktrisin Weinstein'ın mağduru olduğu ortaya çıkmıştı.

CESAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Fransa'da düzenlenen Cesar Ödülleri dün gece Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen ödüllerde Justine Triet imzalı Bir Düşüşün Anatomisi filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Oppenheimer yönetmeni Christopher Nolan ise Onur ödülüne layık görüldü.



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