Oyuncu Keke Palmer doğuma gün sayıyor

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer anne olmak için gün sayıyor. Erkek arkadaşı Darius Jackson ile ilk bebek heyecanı yaşayan 29 yaşındaki sanatçı, "Her şeyden çok, bebeğimi elime almak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Page Six'e konuşan Palmer, bebek için çok heyecanlı ama aynı zamanda gergin ve her şeyden çok meraklı olduğunu söyleyerek, "Bu, kimsenin sizi gerçekten hazırlayamayacağı şeylerden biri" ifadesini kullandı.



"TEMPOM YAVAŞLADI"



Palmer, anneliğe hazırlanmanın şimdiden hayatında etkisini gösterdiğini, temposunu biraz yavaşlattığını belirtti.



"Ben normalde hızlı tempolu bir insanım” diyen Palmer, "Benim için hayat saatte en az 90 mil hızla gidiyor, bu benim seyir hızım. Yani evet, bence genel olarak, ister tatiller ister hayatımdaki bu geçiş olsun, yavaşlamak kesinlikle bana doğal gelen bir şey değil" diye konuştu.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ ALDI



Palmer, geçen hafta düzenlenen 2023 New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'nden Nope'taki performansıyla En İyi Yardım Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.