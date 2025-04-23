Oyuncu Leyla Okay'a veda

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Leyla Okay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Okay için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı.

Leyla Okay'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.