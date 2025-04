Oyuncu Leyla Okay'a veda

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Leyla Okay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Okay için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı.

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Okay ayrıca, 'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' dizilerinde rol aldı.