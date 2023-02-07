Oyuncu Mahir İpek yeğenlerinin enkazdan çıkarıldığını paylaştı

Güldür Güldür Show'un yıldızı Mahir İpek, depremde enkazda kalan yeğenlerinin tamamının çıkarıldığını söyledi.

Oyuncu Mahir İpek yeğenlerinin enkazdan çıkarıldığını paylaştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; , Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Oyuncu Mahir İpek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremde yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Oyuncu, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi. 

Oyuncu Mahir İpek yeğenlerinin enkazdan çıkarıldığını paylaştı - 1

Bir saat sonra bir açıklama daha yapan İpek, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz varolun" dedi.

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