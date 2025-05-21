Oyuncu Mehmet Esen'den torun müjdesi: Dede oldum
Oyuncu Mehmet Esen, geçtiğimiz yıllarda oğlu Faruk'u evlendirmişti. Dede olduğunu müjdeleyen ünlü isim, torununun fotoğrafını da paylaştı.
Bugüne kadar birçok yapımda rol alan Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve orada bir doktorla evlenmişti. Bu birliktelikten Faruk adında bir oğlu olan usta oyuncu, daha sonra Türkiye'ye dönmüştü.
Alman eşiyle yollarını ayıran usta oyuncu oğluyla bağını koparmadı. Fırsat buldukça yurtdışına oğlunu ziyarete giden Esen'in oğlu Faruk, 2023 yılında evlenmişti.
"DEDE OLDUM"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Esen, 16 Mayıs'ta dede oldu. Ünlü oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
67 yaşındaki Esen, oğlunun ve torununun fotoğrafını da "Dede oldum" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.
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