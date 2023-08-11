Oyuncu Mehmet Esen'in oğlu Faruk Esen dünyaevine girdi

Bugüne kadar birçok yapımda rol alan Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve orada bir doktorla evlenmişti. Bu birliktelikten Faruk adında bir oğlu olan usta oyuncu, daha sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Alman eşiyle yollarını ayıran usta oyuncu oğluyla bağını koparmadı. Fırsat buldukça yurtdışına oğlunu ziyarete giden Esen, oğlu Faruk'u evlendirdi.