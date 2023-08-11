Oyuncu Mehmet Esen'in oğlu Faruk Esen dünyaevine girdi

Son olarak "Yalı Çapkını" dizisine bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Mehmet Esen, oğlu Faruk Esen'i evlendirdi. Büyük sevinç yaşayan usta oyuncu, törendenkareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Mehmet Esen'in oğlu Faruk Esen dünyaevine girdi

Bugüne kadar birçok yapımda rol alan Mehmet Esen, bir dönem Almanya'da yaşamış ve orada bir doktorla evlenmişti. Bu birliktelikten Faruk adında bir oğlu olan usta oyuncu, daha sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Alman eşiyle yollarını ayıran usta oyuncu oğluyla bağını koparmadı. Fırsat buldukça yurtdışına oğlunu ziyarete giden Esen, oğlu Faruk'u evlendirdi.

Oyuncu Mehmet Esen'in oğlu Faruk Esen dünyaevine girdi - 1

Oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmayan Mehmet Esen, Stokholm'e gitti. Törenden renkli kareleri paylaşan Esen, 'Evlat, mutluluk' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mehmet Esen'in oğlu Faruk Esen dünyaevine girdi - 2

YALI ÇAPKINI'NA KONUK OLMUŞTU

Öte yandan Mehmet Esen, son olarak Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"na konuk oyuncu olarak katıldı. 20. bölümde yapımda boy gösteren Esen, Halis Korhan ile Serter arasında arabulucuk yapmıştı.

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