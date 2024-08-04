Oyuncu Melis Sezen Amsterdam'da ödül törenine katılacak

Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, Amsterdam’da düzenlenecek Septimius Ödülleri’ne katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezen, Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

Her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam‘da düzenlenen Septimius Ödül Töreni’nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor.



Melis Sezen, 19-20 Ağustos’ta Amsterdam Tuschinski Theater’da düzenlenecek törende Türkiye’yi temsil edecek.

