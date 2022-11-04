Oyuncu meslektaşlar Nusret Çetinel ile Tomris Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Melek Baykal, acı haberi Instagram sayfasından yayınladı.



Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Baykal, "Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun" mesajını yazdı.

BABAYA OLAN ÖZLEM



Elif Alara Çetinel, Twitter hesabında son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmış ve babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirmişti:

"1 yıl oldu...

Eski kaşar almıştım o gün sana,ama başka ne aldım hatırlamıyorum...

Bir de gitme dediğini hatırlıyorum... Ve hakkını helal et dediğini...

Evladın babaya ne hakkı olur ki demiştim...

Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum...

Ama...

yine de seni çok özlüyorum babam..."