Oyuncu Michael Fassbender ikinci kez baba oldu

Hollywood'un gözde çiftlerinden Alicia Vikander ile Michael Fassbender sessiz sedasız ikinci bebeklerini kucaklarını aldı. 35 yaşındaki Vikander, verdiği bir röportajda ikinci kez anne olduğunu doğruladı ve "Her kadının deneyimi çok farklı ve ikinci kez bu deneyimi yaşamak benim için çok daha zordu" diye ekledi.

2014 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, The Light Between Oceans filminin setinde tanıştı.

Ünlü çift üç yıl sonra İbiza'da dünyaevine girdi.