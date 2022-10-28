Oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada damar açma operasyonu geçirdiği ve taburcu olduğu aktarıldı.

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama

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Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçıboşandı

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ardından anjiyo olduğu iddia edildi.

Üç saat süren anjiyo ameliyatı olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öne sürülen Şaşmaz'ın yakın çevresinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Habertürk'ün haberine göre; İddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiği ve operasyon sonrasında ofisine dönerek çalışmalara devam ettiği açıklandı.

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 1

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