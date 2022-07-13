Oyuncu Necip Memili eve kamera kurdu hırsızı yakaladı

Oyuncu Necip Memili ile eşi Didem Memili, evlerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark edince kamera düzeneği kurdu. Görüntüler sonrası eşyalarının evdeki hizmetli tarafından alındığı ortaya çıktı. Görevli, eşyaları geri vermeyince ünlü çift şikayetçi oldu.

Oyuncu Necip Memili eve kamera kurdu hırsızı yakaladı

Haberler 13.07.2022 - 08:34 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 08:37

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Necip Memili ile Didem Memili'nin, Sarıyer'de ikamet ettikleri eve Fatma T. adlı bir kadın yardıma geliyordu. Didem Memili, son zamanlarda yüz binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark etti. 

Çift, eve kamera düzeneği kurdu. Fatma T.'nin eşyaları temizlik kovasına koyduktan sonra poşetlerle evden çıkarttığı görüldü. Çift, karakola gidip şikayetçi oldu. 

Fatma T., eşyaları Didem Memili'nin kendisine verdiğini, takılardan ise haberi olmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Evden 3 adet altın pırlantalı küpe, 2 pırlanta yüzük, 4 altın kolye, altın bilezik, lüks marka kadın çantası ve çok sayıda değerli kıyafetin çalındığı öğrenildi.

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