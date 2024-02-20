Oyuncu Nejat İşler'in son hali gündem oldu

Son olarak Aile dizisinde izleyici karşısına çıkan Nejat İşler'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Nejat İşler'in son hali gündem oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in sosyal medyada paylaşılan son hali görenleri şaşırttı. Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncunun bu görünümü bazılarına göre geçici bir değişim veya rol için imaj değişikliği olarak nitelendirildi

İşte Nejat İşler'in son hali...

Oyuncu Nejat İşler'in son hali gündem oldu - 1

Oyuncu yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü

Geçtiğimiz sene ise oyuncunun alkol zehirlenmesi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Zaferin Rengi filminin setinden kare paylaşan oyuncu "İşimdeyim, gücümdeyim" diyerek iddialara yanıt vermişti.

MAGAZİN HABERLERİ

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