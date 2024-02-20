Oyuncu Nejat İşler'in son hali gündem oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in sosyal medyada paylaşılan son hali görenleri şaşırttı. Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncunun bu görünümü bazılarına göre geçici bir değişim veya rol için imaj değişikliği olarak nitelendirildi
İşte Nejat İşler'in son hali...
Oyuncu yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü
Geçtiğimiz sene ise oyuncunun alkol zehirlenmesi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Zaferin Rengi filminin setinden kare paylaşan oyuncu "İşimdeyim, gücümdeyim" diyerek iddialara yanıt vermişti.
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