Oyuncu Nejat İşler'in son hali gündem oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in sosyal medyada paylaşılan son hali görenleri şaşırttı. Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncunun bu görünümü bazılarına göre geçici bir değişim veya rol için imaj değişikliği olarak nitelendirildi

İşte Nejat İşler'in son hali...