Oyuncu Onur Sermik ile fenomen Murat Avcı davalık oldu: Bana silah sıktı

Oyuncu Onur Sermik ile fenomen arkadaşı Murat Avcı'nın arasındaki kriz büyüyor. Sermik'e silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay sonrası Sermin, Avcı'yı suçladı.

Oyuncu Onur Sermik ile fenomen Murat Avcı davalık oldu: Bana silah sıktı

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Oyuncu Onur Sermik ile fenomen arkadaşı Murat Avcı'nın arası bozuldu.

Avcı, yaptığı canlı yayınlarda Sermik'i hedef alan bazı paylaşımlarda bulundu.Ünlü oyuncu, iddialara göre bir süre sonra da arkadaşının tehdit mesajlarına maruz kaldı.

ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sermik, 9 Ekim gecesi Göktürk'te takip edildiğini fark etti. Bir araç oyuncunun otomobilinin önünü kesmeye çalıştı ve iki kişi ateş açtı.

Aracını benzinliğe çekerek kurşunların hedefi olmaktan kurtulan Sermik, silah sıkan kişinin Avcı olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oyuncu Onur Sermik ile fenomen Murat Avcı davalık oldu: Bana silah sıktı - 1

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