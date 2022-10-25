Oyuncu Onur Sermik ile fenomen Murat Avcı davalık oldu: Bana silah sıktı

Oyuncu Onur Sermik ile fenomen arkadaşı Murat Avcı'nın arası bozuldu.



Avcı, yaptığı canlı yayınlarda Sermik'i hedef alan bazı paylaşımlarda bulundu.Ünlü oyuncu, iddialara göre bir süre sonra da arkadaşının tehdit mesajlarına maruz kaldı.



ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sermik, 9 Ekim gecesi Göktürk'te takip edildiğini fark etti. Bir araç oyuncunun otomobilinin önünü kesmeye çalıştı ve iki kişi ateş açtı.

Aracını benzinliğe çekerek kurşunların hedefi olmaktan kurtulan Sermik, silah sıkan kişinin Avcı olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

