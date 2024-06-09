Oyuncu Özge Özberk'in mutlu günü: Yok ağlamadım

Gora, Çemberimde Gül Oya, Do Not Disturb: Ayzek ile Bir Gece ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi yapımlarla tanınan oyuncu Özge Özberk'in oğlu ortaokuldan mezun oldu.

2007 yılında Hayim Sadioğlu ile evlenen Özberk, 2010 yılında oğlu Leo'yu kucağına almıştı. Çift 2012 yılında boşandı. Oyuncunun oğlu Leo ortaokuldan mezun oldu. Oyuncu sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Özberk şu ifadeleri kullandı:

"Yok ağlamadım... Tam bir ağlama gibi bir şey geldi kızların elbiselerine, çantamın desenine, ojemin rengine baktım. Yetmedi 12 ile 9’u çarparsam kaç olacağına, sahne perdesi kaç metreden yapılmıştır oyalamaları falan derken bitti işte... İlkokul zordu da bu daha zormuş. Lise mezuniyetini hayal edemiyorum. Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Biz de büyüyen tek şey duygularımızın yoğunluğu ve hassasiyetimiz. Öyle işte... Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum."