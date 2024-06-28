Oyuncu Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladı

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğünlerine katılan Özgür Çevik, mutlu günlerinde ünlü çifti yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu. Törene uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle katılan Çevik, muahbirlerle sohbet etti.

Gazetemagazin'in haberine göre; "Sizin için de bir tecrübe olacak mı burası?" sorusuna yanıt veren Özgür Çevik, "Olacak, bizimki de eylülde... Kendimizi bir onların yerine koyuyoruz. Bizim düğün İstanbul'da olacak" dedi.