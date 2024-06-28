Oyuncu Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladı

"Yabancı Damat" dizisiyle hafızalara kazınan Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününe uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle katıldı. Tören öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, düğün tarihini duyurdu.

Oyuncu Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladı

"Yabancı Damat", "Kiraz Mevsimi", "Kırgın Çiçekler", "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi birçok projede rol alan Özgür Çevik'ten müjdeli haber geldi.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğünlerine katılan Özgür Çevik, mutlu günlerinde ünlü çifti yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu. Törene uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle katılan Çevik, muahbirlerle sohbet etti.

Oyuncu Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladı - 1

Gazetemagazin'in haberine göre; "Sizin için de bir tecrübe olacak mı burası?" sorusuna yanıt veren Özgür Çevik, "Olacak, bizimki de eylülde... Kendimizi bir onların yerine koyuyoruz. Bizim düğün İstanbul'da olacak" dedi.

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