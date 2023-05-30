Oyuncu Sarah Snook anne olduğunu duyurdu

Avustralyalı oyuncu Sarah Snook (35), pazar gecesi son bölümü yayınlanan “Succession” dizisini izlerken yaptığı paylaşımda anne olduğunu duyurdu.

"HAYATIM YENİDEN DEĞİŞTİ"

Ünlü isim, “Hayatımı değiştiren bir şeyin son sezonunun son bölümünü az önce izledim. Ve şimdi, hayatım yeniden değişti. Tüm sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim" sözleriyle eşi Dave Lawson’dan olan bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiğini açıkladı.

Dizide "Shiv Roy" karakterine hayat veren Sarah Snook, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu açıklamıştı.