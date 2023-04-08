Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Aktaş çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.