Oyuncu Sevil Akdağ kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Sevil Akdağ tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Sevil Akdağ ve Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın evine geçti. Evde bir süre sonra çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Akdağ, Kırav’ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini kesti ve olay yerinden uzaklaştı. Peki, Oyuncu Sevil Akdağ kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te Mardin Türkiye'de dünyaya geldi. Lise mezunu. Küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyuyor. Birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Bebek yüzlü olarak tanınıyor.
Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Sevil Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunmaktadır.
Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol almıştır. Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer almıştır .
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